Terni, travolge una moto in corsa e scappa: undicenne in rianimazione

TERNI – Una ragazzina di 11 anni è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Terni come conseguenza di un incidente stradale verificatosi attorno alle 21 di domenica 25 giugno.

La piccola viaggiava a bordo di una moto in cui conducente, il padre di 47 anni, è stata travolta all’altezza del Circolo Canottieri Piediluco da una Volkswagen Golf condotta da un uomo al termine di un sorpasso azzardato nei confronti di un’altra vettura. Il conducente della Golf si è dato immediatamente alla fuga, mentre la piccola era a terra ed il padre – ferito – cercava di sincerarsi delle sue condizioni. La piccola è stata trasportata dal 118 in ospedale: è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Anche il padre è stato comunque soccorso e trasportato in ospedale. Illeso il centauro

Sul posto anche la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e la Croce Verde di Ferentillo.