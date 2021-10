Terni, trattative in corso per cessione stabilimento Treofan

TERNI – Sono in corso “alcune trattative” per la cessione del sito della Treofan di Terni, chiusa lo scorso febbraio dalla multinazionale Jindal: è quanto ha confermato il liquidatore della società, Filippo Varazi, in un incontro con i rappresentanti dei sindacati locali della chimica e le rsu. In base a quanto riferiscono in una nota di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl chimici, la reindustrializzazione richiederà però probabilmente “delle tempistiche più lunghe rispetto alla scadenza della cassa integrazione” per i circa 130 dipendenti, fissata il 26 febbraio 2022.

Tempi brevi Anche per questo motivo i sindacati hanno sollecitato il liquidatore affinché i tempi della convocazione del tavolo al ministero dello Sviluppo economico, già richiesto, “siano brevi”. Lo stesso Varazi avrà un incontro al Mise mercoledì. “Ci aspettiamo scaturisca una imminente convocazione già nella prossima settimana” sottolineano Filctem, Femca, Uiltec e Ugl chimici che, insieme alle rsu, ritengono “non più procrastinabile l’incontro ministeriale”. “Qualora si accumulasse ulteriore ritardo rispetto a ciò – concludono -, saremo costretti ad intraprendere azioni incisive per riportare la vertenza Treofan all’attenzione che merita”. In base a quanto si apprende sarebbero almeno due i progetti di reindustrializzazione del sito al vaglio dell’advisor nominato da Jindal.