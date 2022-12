Terni, tra auto e bicicletta: ciclista resta ferito gravemente

TERNI – Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada Marattana, tra Terni e Narni. Il violento impatto all’altezza del bivio per la E45 tra un’autovettura e una bicicletta con in sella un uomo. Dopo lo scontro il conducente del mezzo a due ruote è caduto a terra e ha riportato gravi ferite. Sul posto le forze dell’ordine per ricostuire le dinamiche dell’incidente e gli operatori del 118 che hanno portato il ciclista all’ospedale Santa Maria di Terni. Il ferito, fa sapere l’ufficio stampa del nosocomio, ha riportato un trauma cranico e toracico ed è in prognosi riservata.