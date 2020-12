Terni, torroni scaduti nel cesto natalizio per i dipendenti dell’Ast

Amara sorpresa natalizia per i dipendenti di Ast-Thyssnkrupp. Come riferisce il sito Ternipolemica, i lavoratori hanno trovato nella confezione regalo di natale dei torroni scaduti nientemeno che lo scorso gennaio. I sindacati sono subito insorti, chiedendo il ritiro delle confezioni ed una corretta distribuzione. Cosa avvenuta, perchè i dolci scaduti, ha detto l’azienda verranno ritirati e sostituiti ma certamente non è una bella figura per l’azienda, che si trova in una fase delicata fra cessione, situazione dei lavoratori e annullamento del capodanno Rai.