Terni, torna Araba Fenice, per una stagione concertistica “Extraordinaria”

TERNI- Riparte l’Araba Fenice. Stagione numero 26 con il meglio dei talenti italiani della musica classica che si ritroverà fra Palazzo Gazzoli e Guardea per una stagione che il presidente Bruno Galigani e la direttrice artistica Moira Michelini hanno voluto definire “ExtraOrdinaria”. Con una sfida ambiziosa: due concerti in uno, per ogni appuntamento. Presenti alla conferenza stampa anche l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli e il sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi.

“Abbiamo fatto una scelta coraggiosa per questa nuova Stagione che inaugureremo domenica 13 novembre– spiega Galigani – oltre a nomi di ampia caratura del mondo della musica classica, la Stagione Extraordinaria si comporrà di tre Stagioni in una, potremo definire come tre mondi musicali che si uniscono in uno solo. Ecco quindi Il “Piano Festival i concerti per pianoforte e Orchestra”. Il “Dicembre a Guardea aspettando il Natale” con la musica da Camera e le giovani promesse. Infine “Con tocco appassionato, i concerti di San Valentino” con due Recital in cui saranno ospiti pianisti di chiara fama”.

E la Direttrice artistica Moira Michelini aggiunge: “Mettiamo anche in atto una grande novità, forse la realizzazione di un nostro intimo sogno, che come Araba Fenice io e i miei collaboratori avevamo da tempo: la creazione di un Piano Festival dedicato ai concerti per pianoforte ed orchestra, in ogni appuntamento si potranno ascoltare non uno, ma ben due concerti di celebri compositori.”

Gli eventi di apertura

Saranno 9 complessivamente i concerti. Si inizierà domenica 13 novembre alle 17.30 all’auditorium Gazzoli con l’Orchestra da Camera “Città di Grosseto” diretta da Massimo Merone che accompagnerà due pianisti entrambi ternani con una vasta esperienza accumulata non solo in Italia ma in tutto il mondo: Emanuele Stracchi. Accoppiata di eccellenze ternane nel mondo, dunque. Stracchi eseguirà il concerto K488 di Mozart, Michelini il concerto per pianoforte e orchestra BWV 1052 di J.S.Bach.

Nel secondo concerto, in programma per domenica 27 novembre alle 17.30 all’auditorium Gazzoli, verranno eseguiti altri due importanti concerti per pianoforte e Orchestra, entrambi di Mozart con l’Orchestra da Camera dei “Talenti d’Arte” diretta dal Maestro Luka Lodi che accompagnerà, prima, il pianista Maurizio Moretta nel concerto n.21 per pianoforte e orchestra K467 in do maggiore e a seguire, il pianista Alessandro Marano proporrà sempre dello stesso Mozart, il concerto n.20 K466.

Verso il Natale, a Guardea

Per dicembre Araba Fenice ha pensato ad una serie di tre concerti, tutti a Guardea “aspettando il Natale”. Come sempre sarà la sala consiliare di Guardea ad ospitare gli artisti. Si comincia sabato 3 dicembre alle 17.30 il concerto del quintetto dei “Talenti d’Arte” con Eleonora Bisaccioni e Anna Chiappalupi al violino, Lucia di Veroli alla viola, Luca Tomassoni al contrabasso e Paolo Mariani al violoncello. Verranno porposte musiche di Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Pietro Mascagni e Ennio Morricone.

Sabato 10 dicembre alle 17.30, pomeriggio dedicato alle giovani promesse grazie alla importante collaborazione l’istituto Musicale di Studio Superiore “Giulio Briccialdi”. Cornice la splendida sala consiliare di Guardea che ospiterà il concerto del pianista Massimo Taddei, che farà riecheggiare le musiche di Robert Schumann, Franz Liszt e Fryderyk Chopin.

Infine ad una settimana dal Natale, sabato 17 dicembre alle 17.30 sempre nella sala consiliare di Guardea con il Quintetto dei “Talenti d’Arte” con Eleonora Bisaccioni e Anna Chiappalupi al violino, Lucia di Veroli alla viola, Luca Tomassoni al contrabasso e Paolo Mariani al violoncello. Verranno rievocate le musiche di Antonio Vivaldi, Wolfang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Richard Strauss e Christmas melody.

Gli eventi finali

Domenica 8 gennaio alle 17.30 la stagione concertistica tornerà all’auditorium Gazzoli di Terni. Avvio d’anno esplosivo! Due concerti per pianoforte e Orchestra di Beethoven con l’Orchestra da Camera “Talenti d’Arte” diretta dal Maestro Emanuele Stracchi. Come detto un grande omaggio a Beethoven. Al pianoforte ci sarà Andrea Turini con il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in do maggiore opera n.15. Il pomeriggio si concluderà con il pianista Gianluca Faragli che eseguirà il concerto n. 3 sempre per pianoforte e orchestra in opera n.37

Si continuerà domenica 22 gennaio alle 17.30 all’auditorium Gazzoli, nell’ultimo dei 4 appuntamenti del Piano Festival. In questa occasione l’Orchestra da Camera “Talenti d’Arte” diretta Emanuele Stracchi eseguirà insieme ai due pianisti ospiti, prima il concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra, Hob:XVIII:11 di Franz Joseph Haydn con il pianista Andrea Trovato. Di seguito spazio poi, al concerto numero 17 per pianoforte e orchestra K453 in sol maggiore di Mozart con la pianista Eloisa Cascio.

Infine, per il Febbraio, mese Valentiniano, Araba Fenice proporrà pertanto, due recital pianistici dal titolo “Con tocco Appassionato, i concerti di San Valentino” . Il primo si terrà domenica 5 febbraio alle 17.30 all’Auditorium Gazzoli con il pianista Antonio di Cristofano che proporrà le musiche di Chopin, Rachmaninov e Skrjabin. Il pianista Di Cristofano ha inciso per la Velut Luna e Millenium vari cd di cui è recentemente uscito l’ultimo con il titolo Encore