Terni, fumata bianca: ThyssenKrupp vende Ast al gruppo Arvedi

La nota

“Thyssenkrupp – si legge nella nota ufficiale – ha annunciato la vendita di Acciai Speciali Terni (AST), inclusa la relativa organizzazione commerciale in Germania, Italia e Turchia, alla società italiana Arvedi, raggiungendo così un nuovo traguardo nel riassetto del gruppo. È stato concordato di non divulgare il prezzo d’acquisto. La transazione è soggetta all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza di thyssenkrupp Ag e all’autorizzazione dell’autorità antitrust europea. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2022. Inoltre, thyssenkrupp sta esaminando la possibilità di mantenere una partecipazione di minoranza nel gruppo Ast. I dettagli riguardo a tale possibilità saranno concordati entro il closing. Il gruppo Ast, con un fatturato di circa 1,7 miliardi di Euro nell’esercizio 2019/2020, impiega attualmente circa 2.700 dipendenti. Con la vendita, Thyssenkrupp si separa dalla quarta società in portafoglio nel segmento Multitracks. Si tratta di un ulteriore passo importante nella trasformazione del gruppo verso un ‘Group of Companies’ altamente performante. Martina Merz, Amministratore Delegato di thyssenkrupp Ag: «Questa quarta transazione dimostra come stiamo lavorando alle nostre priorità, facendo progressi decisivi nel processo di trasformazione di ThyssenKrupp”.

Principali player

Volkmar Dinstuhl, Ceo del segmento Multi Tracks e presidente di Ast integra le affermazioni: “Siamo lieti che il gruppo Arvedi sia il nuovo proprietario di Ast in quanto promuoverà lo sviluppo di Ast con investimenti e innovazioni. Grazie alla combinazione con Ast, il gruppo Arvedi si consoliderà tra i principali player europei nel settore dell’acciaio”.

Positivi sviluppi

Il Gruppo Arvedi, a controllo familiare, è attiva principalmente nella produzione e lavorazione di acciaio al carbonio e inossidabile e impiega attualmente 3.500 dipendenti. Ha annunciato investimenti significativi in relazione all’acquisizione di Ast. Il fondatore e presidente di Arvedi, Cavaliere Giovanni Arvedi ha dichiarato: “L’operazione rappresenta un rafforzamento del Gruppo Arvedi in quanto ne completa, in una sinergia industriale, il mix produttivo. Un’operazione di sistema Paese che potrebbe dare inizio ad altri positivi sviluppi. Ci fa piacere il segno di continuità e di fiducia che la Società thyssenkrupp ha desiderato dimostrare valutando la possibilità di mantenere una quota di partecipazione di minoranza in Ast”. Ora la parola spetta all’Antitrust europeo.

Dipendenti tutelati

“Siamo certi di consegnare Ast in buone mani. Nel corso delle trattative abbiamo potuto accertare che Arvedi offre al settore dell’acciaio inossidabile di Thyssenkrupp e quindi a voi, cari colleghe e colleghi, migliori prospettive per il futuro rispetto alla stessa multinazionale tedesca”: a dirlo, in una lettera inviata ai circa 2.300 dipendenti di Ast, è il cda dell’azienda ceduta al gruppo fondato da Giovanni Arvedi. Questo, sempre secondo il cda di Thyssen, si candida ora “costruire un soggetto europeo forte che si affermi con grandi capacità nella concorrenza globale e ottenga un successo destinato a durare nel tempo”. Oltre agli impegni negli investimenti nel settore dell’acciaio inossidabile, Arvedi, proseguono i vertici di Ast, ha presentato “dei programmi importanti per sviluppare il ruolo di Ast nel sociale e nei temi ambientali”. Quanto alle tempistiche della perfezione della procedura, nella lettera si ribadisce che “la vendita deve essere ancora approvata dalle autorità europee competenti in materia di concorrenza”. “Prevediamo – dicono ancora i componenti del cda – che possano esprimersi nel primo semestre 2022. Ciò comporta che entro la metà del 2022 Ast diventerà parte di Arvedi”. Fino ad allora le due società saranno concorrenti. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, conclude la lettera, i dipendenti saranno “informati regolarmente in maniera trasparente in merito ai progressi nel processo di vendita”.

La presidente Tesei

Parla di “risultato importante per i lavoratori, per Terni e per l’intera Umbria” la presidente della Regione Donatella Tesei secondo la quale la cessione dell’Ast dai tedeschi di Thyssen Krupp agli italiani di Arvedi “ha una valenza più ampia e rimette al centro la produzione di acciaio, rilanciando il tema nel nostro Paese. Accogliamo con piacere il passaggio ad una grande famiglia industriale italiana”. Parlando con l’Ansa, la governatrice ha sottolineato di “avere seguito passo passo tutte le vicende dell’Ast seppure con la dovuta e necessaria discrezione”. “Sono stata costantemente in contatto con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – ha aggiunto -, anche in occasione del nostro incontro di qualche giorno fa per sincerarmi dell’andamento delle trattative di vendita, trattative che si sono concluse a breve così come che avevo annunciato proprio in occasione della visita del ministro in Umbria. Ora bisogna attendere i tempi tecnici per la chiusura definitiva dell’operazione”. “Il mio impegno comunque non cessa – ha detto ancora Tesei – anzi prosegue, con l’attenzione che abbiamo sempre avuto nei confronti dell’Ast, in vista del piano industriale che dovrà salvaguardare i livelli occupazionali e rilanciare il sito di Terni”.

Il ministro Giorgetti

Dal canto suo il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sottolinea come “questa conclusione rappresenta un tassello importante per la valorizzazione e il rilancio dell’acciaio italiano. Accogliamo con favore – va avanti il ministro – che la proprietà passi a un gruppo italiano e auspichiamo che questo si traduca anche in uno sviluppo dell’area industriale e in una tutela per tutto il territorio interessato. Con grande piacere – ha concluso – facciamo i nostri auguri ai lavoratori che possono guardare al futuro con nuova fiducia e all’azienda per l’impegno e la sfida che hanno raccolto”.

Il sindaco Latini

Il sindaco di Terni Leonardo Latini, invece, parla “di passaggio storico per l’acciaierie di Terni e per la siderurgia italiana”. Da Palazzo Spada il primo cittadino, seppur “in attesa del completamento della procedura e in particolare delle verifiche dell’Antitrust, che non dovrebbero comunque creare problemi”, afferma che “da oggi si apre un capitolo nuovo, con una fase molto delicata che è quella del confronto sulle prospettive della nuova proprietà alla quale fin da subito forniamo – dice Latini – la nostra disponibilità per un avviare un percorso condiviso nell’interesse di Terni”.

Il deputato Nevi

Dal canto suo il parlamentare di Foza Italia Raffaele Nevi afferma che “abbiamo sempre detto che serviva un player industriale solido, e possibilmente italiano, per fare in modo che l’Ast di Terni avesse un futuro migliore, e il gruppo Arvedi corrisponde esattamente a queste caratteristiche”. Per Nevi è evidente che “sarà necessario vedere il piano industriale che il gruppo cremonese predisporrà per lo stabilimento ternano, ma sicuramente – sostiene – la storia e la qualità del management che esso ha a disposizione sono una garanzia per il nostro territorio”.