Terni, terrore a Piazza San Francesco: rissa e coltellate, un ferito

TERNI – Pomeriggio di terrore in pieno centro a Terni. Un ventiquattrenne è stato accoltellato in Piazza San Francesco, precisamente nella zona compresa fra il liceo Classico e la scuola Leonardo Da Vinci. Le cause che hanno portato allo scoppio della rissa sfociata poi nei coltelli sono in fase di accertamento, ma quello che è già chiaro è che il ragazzo è stato colpito al braccio destro da più coltellato. Soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso: fortunatamente non è grave e viene esclusa la prognosi riservata.

I primi soccorsi gli erano stati dati dagli amici, che lo avevano fatto sdraiare sulla panchina, ma le urla del giovane erano state ben udite dai numerosi passanti. Sul posto Carabinieri e Polizia, che erano già stati allertati per due risse in centro. Alcuni giovani sono stati visti dileguarsi. Sono in corso le indagini da parte della polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.