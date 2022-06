TERNI – Indossava una felpa e una sciarpa l’uomo che ha tentato di introdursi in un’abitazione a Baschi passando da una finestra aperta, fornita dai proprietari di casa alle forze dell’ordine nella serata di martedì 7 giugno attorno alle 22.30. Allo stesso numero delle emergenze, dalla stessa località dell’Orvietano, attorno alla mezzanotte è arrivata poi un’altra chiamata per un furto di autovettura che il proprietario aveva lasciato vicino casa con le chiavi inserite. Individuata la macchina lungo la statale 205 nei pressi di Montecchio, le forze dell’ordine hanno visto il conducente scendere e dileguarsi per i campi. I suoi indumenti corrispondevano alla descrizione fornita nel caso precedente. Nell’abitacolo si è proceduto qindi ai rilievi scientifici per individuare il ladro.