Terni, tenta di truffare anziana ma la vicina interviene e lo fa arrestare

Il pin all’avvocato

Le sarebbe bastato fornire il pin allo stesso avvocato che avrebbe raggiunto la sua abitazione. Mentre la signora era ancora al telefono con il sedicente carabiniere, il preannunciato ‘avvocato’ si è presentato alla sua porta. Il caso ha voluto, però, che il giovane truffatore, entrato nel condominio per cercare l’appartamento della vittima, abbia sbagiato piano e si sia presentato prima in un’altra abitazione, insospettendo la vicina di casa della vittima. La donna, infatti, ha seguito l’uomo che aveva sia il capo che il volto quasi interamente coperti, tanto dal cappuccio della felpa quanto da un berretto con visiera, fino all’appartamento dell’anziana, restando fuori ad ascoltare i contenuti dei discorsi. La previdente vicina, appena percepita la richiesta di soldi avanzata dal sedicente avvocato, è entrata nell’appartamento della vittima proprio nel momento della consegna del denaro e ha impedito la dazione urlando che non dovevano consegnare nulla e che si trattava di una truffa.

Arrestato dopo la fuga

Il sedicente avvocato, trovatosi scoperto e sentendo che sarebbero stati avvertiti i carabinieri, si è dato alla fuga scendendo le scale del condominio. Contemporaneamente la vicina ha avvisato i suoi due figli che si trovavano nel piazzale antistante l’ingresso del palazzo, dicendo loro di fermare il giovane che stava scappando. Gli stessi sono riusciti a fermarlo dopo un breve inseguimento e i carabinieri di Montecastrilli, giunti sul posto, lo hanno preso in consegna e condotto presso il comando per gli atti del caso e per le indagini finalizzate a rintracciare il resto della ‘banda criminale’. Il giovane è stato tratto arrestato in flagrante per tentata truffa in concorso e, sottoposto al rito direttissimo, si è visto applicare la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Secondigliano in provincia di Napoli, luogo di residenza.