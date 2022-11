Terni, team di medici rimuove tumore vertebrale: 80enne operato e salvato

L’azienda ospedaliera di Terni, sfruttando le competenze delle diverse figure chirurgiche, è riuscita a garantire uno standard assistenziale elevatissimo, mostrando di saper fronteggiare in maniera eccellente anche le patologie più complesse ed evitando al paziente di doversi spostare in altri centri nazionali. Il chirurgo vascolare insieme al cardiochirurgo hanno aperto la strada al neurochirurgo, mediante un approccio anteriore che ha visto l’apertura del collo e del torace. “Partendo dal cuore si è potuta raggiungere la colonna vertebrale e con l’utilizzo del microscopio operatorio asportare le vertebre malate sostituendole con una protesi in titanio – fa sapere l’oapedale -; l’asportazione delle vertebre ha permesso anche la decompressione del midollo spinale che pertanto ha conservato tutta la sua funzionalità. Il paziente ha proseguito il percorso post-operatorio presso il reparto di Terapia intensiva per i primi due giorni e successivamente presso il reparto di neurochirurgia, dove ulteriori accertamenti hanno confermato la buona riuscita dell’intervento”.