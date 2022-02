Terni, targa in ricordo delle vittime delle Foibe. Tesei: “Merita il giusto spazio”

TERNI – Scoperta a Terni, in prossimità dell’obelisco Lancia di luce di Arnaldo Pomodoro, una targa di commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo.

Deposte inoltre delle corone in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Alla cerimonia, all’incrocio tra via Vittime delle foibe e corso del Popolo, hanno partecipato il sindaco, Leonardo Latini, il prefetto Emilio Dario Sensi, il questore Bruno Failla e il vescovo Francesco Soddu, insieme alle autorità civili e militari e alle associazioni combattentistiche e d’arma.

Latini ha parlato del 10 febbraio come di “un giorno particolarmente drammatico nella memoria nazionale”. “Una ricorrenza – ha aggiunto – che fa luce su vicende che il presidente Mattarella definì come una pagina strappata dai libri di storia per troppo tempo. Tragedie come queste dell’Istria e della Dalmazia dove venne posta in essere una vera e propria pulizia etnica nei confronti degli italiani, devono restare nella memoria collettiva e diventare sempre di più patrimonio di tutti, dell’intera comunità nazionale a monito contro la barbarie della guerra e dell’odio etnico”.

Le parole della Tesei

“Una tragedia immane che racchiude la violenza subita e la sofferenza vissuta da tanti italiani”: è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione del “Giorno del Ricordo”, in onore delle vittime delle Foibe.

“Una giornata per celebrare la memoria delle vittime e per non dimenticare la drammatica storia degli italiani infoibati e cacciati dall’esercito del Maresciallo Tito.

Un evento ancora tra luci e ombre che solo ora sta trovando il giusto spazio nella storia. In questa giornata le ingiustizie e il dolore delle popolazioni fiumane, dalmate, istriane e giuliane diventano un urlo che dobbiamo ascoltare per ristabilire la verità dei fatti”.

“Un sincero pensiero – conclude Tesei – va alle migliaia di vittime e alle loro famiglie colpite del feroce eccidio”

Il ricordo di Palatucci