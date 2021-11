Terni, talenti nazionali del Tennistavolo in gara al Torneo Nazionale Giovanile

TERNI – Il PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni ospita fino domenica 28 novembre il 1° Torneo Nazionale Giovanile della stagione, organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, che coinvolgerà gli atleti e le atlete dei settori Under 21, Under 19, Under 17, Under 15, Under 13 e Under 11. Sarà una bella vetrina di tutti i migliori talenti del movimento tricolore.

In ambito maschile andranno in campo 71 atleti nell’Under 21, 98 nell’Under 19, 89 nell’Under 17, 89 nell’Under 15, 74 nell’Under 13 e 28 nell’Under 11 e nel femminile 21 atlete nell’Under 21, 35 nell’Under 19, 39 nell’Under 17, 45 nell’Under 15, 36 nell’Under 13 e 15 nell’Under 11, per un totale di 640.

Il numero dei partecipanti previsti non consente l’accesso degli spettatori, per non eccedere il massimo numero di persone ammissibili (max 60 % della capienza dell’impianto).

Ogni atleta potrà partecipare alle competizioni di singolare di due settori, il proprio e quello successivo. Chi è tesserato Under 11 potrà dunque gareggiare anche in Under 13, i pongisti Under 13 anche in Under 15 e così via, salvo naturalmente gli appartenenti all’Under 21, che saranno impegnati solo nel singolare di pertinenza.

Giovedì 25 il programma agonistico è partito con l’Under 21. Venerdì 26 sarà il turno dalle 8,30 degli Under 19 e dalle 14 degli Under 17. Sabato 27 toccherà alle 8,30 agli Under 15 e alle 14 agli Under 13. Chiuderanno domenica 28, dalle 8,30, gli Under 11.

Giudice arbitro della manifestazione è Giuseppe Valentino, assistito dal supplente Renato Agagliate, dal responsabile della direzione gare Angelo Mazzone e dall’operatore al computer Angelo De Crescente. Gli arbitri di sedia sono quindici e i commissari arbitrali tre.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.