Terni, Cardeto: il Comune sceglie la strada delle manifestazioni di interesse

TERNI – Parco Cardeto, si cambia. Il Comune di Terni ha pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 8 del giorno 22 giugno. I termini massimi per il completamento sono 257 giorni naturali e continuativi a decorrere dalla consegna. “Un’altra scadenza onorata – dice l’assessore ai lavori Pubblici Benedetta Salvati – che ci consente di procedere speditamente con il nostro programma e soprattutto nel rispetto dell’impegno che ci siamo presi con i cittadini di sbloccare la vicenda del parco Cardeto, un’altra ferita della nostra città sulla quale abbiamo lavorato fin dall’inizio del nostro mandato per individuare la cura più efficace, come per il teatro Verdi, come per la fontana di piazza Tacito, come per il cantiere di via Urbinati dove finalmente i lavori sono ripresi a pieno ritmo”. Per il completamento degli interventi dopo lo stop che ha portato alla risoluzione del precedente contratto di concessione e dopo l’aggiornamento e la revisione della progettazione, è stata impegnata la somma di circa un milione e 40 mila euro per i lavori del primo lotto funzionale che riguarderanno il completamento dell’impiantistica sportiva del parco. Successivamente si completerà anche il secondo lotto funzionale che prevede i lavori sulla palazzina ristorante.