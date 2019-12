Terni, sui dirigenti ‘reggenti’ la Corte dei Conti chiede spiegazioni a palazzo Spada

TERNI – Era nell’aria ed è arrivata la richiesta formale. La Corte dei Conti dell’Umbria ha inviato una richiesta formale di spiegazioni a Palazzo Spada in merito alla vicenda dei dirigenti cosiddetti reggenti, le cui posizioni sono state attivate in attesa dei bandi pubblici. La lettera è stata protocollata negli uffici comunali e nei prossimi giorni la questione finirà all’attenzione dei dirigenti, i quali formalizzeranno una richiesta scritta. In sintesi giudici contabili dell’Umbria chiedono di sapere le modalità con cui quattro dirigenti comunali nel 2017 sono stati impegnati dell’incarico da Palazzo Spada in attesa poi di arrivare alla pubblicazione dei bandi specifici per quelle figure professionali.