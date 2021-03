Terni, successo per San Valentino Arte 2021: ecco tutti i vincitori

TERNI – È stata un successo l’VIII edizione del San Valentino Arte dedicata ad Oberdan Di Anselmo, che quest’anno ha avuto per tema “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, in virtù dei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri. In tanti, infatti, utilizzando Instagram, Facebook, YouTube ed il sito della Madè Eventi hanno partecipato all’esperienza virtuale di questa edizione. Hanno votato per la Giuria Popolare 3.757 persone, su YouTube le visualizzazioni sono state 1.267, mentre su Instagram sono state 33.700, con Facebook sono state raggiunte 14.000 persone.

Il Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea – ideato e coordinato da Maela Piersanti con la direzione artistica di Franco Profili – ha visto la presenza di 51 artisti provenienti da Spagna, Cuba, Irlanda, Regno Unito ed Italia. Le loro opere, in mostra a Palazzo di Primavera a Terni, sono state giudicate da una Commissione tecnica composta dall’artista Ugo Antinori; dalla storica dell’arte Arianna Gabrielli; dall’artista ed operatore culturale Graziano Marini; Fulvia Pennetti della Direzione Istruzione e Cultura del Comune di Terni; dall’artista ed operatore culturale Franco Profili; dallo storico e critico d’arte contemporanea Davide Silvioli; dalle storiche d’arte e fondatrici di SocietArt Isabella Cruciani, Monica Cerneschi e Anna Giulia Ramozzi; Akelo e Elio Mariucci vincitori ex aequo dell’edizione 2019.

Questo il loro verdetto.

PREMIO OPERA PRIMA: Simone Vannelli per “A long way to go”

PREMIO OPERA PRIMA: Marina Raimondi, che ricorda con malinconia un mestiere antico sardo: quello del cestaio

PREMIO OPERA PRIMA: Laura Priami per l’opera “Tra spirito e materia”

3’ POSTO EX AEQUO: Pasquale Bruno, con un lavoro sul tema dell’anima; Massimo Federici per l’opera “Coal”; Debora Mondovì per un lavoro su cinque elementi primordiali

1. POSTO EX AEQUO: Valentina Angeli, per un lavoro sul tema del fuoco; Giulietta Bolli per l’opera “Senza titolo”; Francesca Graziano per la sua scultura in ceramica sugli alberi

PREMIO COLLAZZONI: “All’artista che nel proprio lavoro e nel vissuto quotidiano rappresenta l’idea di un mondo senza confini segnati, e regole date, già scritte e non modificabili. Alla persona che vive e affronta la propria epoca con il pensiero, gli occhi e il fare mossi dal cuore”, in onore del musicista ternano recentemente scomparso a Pierina Malatesta, Società Cooperativa Sociale Onlus, LOCO MOTIVA, Rieti

MENZIONE SPECIALE per Emiliano Marini che pratica e vive un metodo di lavoro, il sight-size, che a confronto di questa nostra epoca, sembra essere, anzi senza dubbio alcuno è, fuori luogo e fuori tempo. Emiliano dipinge quasi esclusivamente en plen air

PREMIO GIURIA POPOLARE con con 491 preferenze, a Marco Marciani per l’opera “Reef”, un acrilico su plexiglass, 100 x100

San Valentino Arte 2021 ha avuto i patrocini della Regione Umbria, Assemblea Legislativa, della Provincia di Terni e del Comune di Terni