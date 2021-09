Terni, subappalta a ditta che assume in nero, sospeso e multato un cantiere edile

TERNI – L’ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni e Rieti – sede di Terni, ha sanzionato un cantiere edile a Terni, sancendone la sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono state riscontrate a carico di una ditta edile umbra irregolarità rispetto all’aggiornamento del documento Pimus – piano montaggio e uso ponteggi, come anche per la mancata adozione di misure di formazione e informazione inerenti il rischio epidemiologico all’interno del cantiere.

Nel medesimo cantiere è stata anche rinvenuta la presenza di una ditta “subappaltatrice” con sede legale in provincia di Caserta la quale impiegava entrambi i suoi lavoratori presenti sul luogo di lavoro, completamente al nero . Sono state quindi elevate ammende pari a 2.457 euro, sanzioni amministrative pari a 6.400 euro e la sanzione di 400,oo euro per mancato rispetto norme anticovid, contestata pertanto la maxisanzione per lavoro nero.

È stata anche informata l’Autorità giudiziaria e sono stati deferiti deferiti, in stato di libertà, i titolari delle due imprese edili.