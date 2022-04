Terni, su Ast i sindacati: “Il ministero convochi un tavolo sull’accordo di programma”

Definire gli impegni

Anche il segretario della Fiom di Terni, Alessandro Rampiconi, e quello della Cgil, Claudio Cipolla si aspettano dal Mise “una convocazione del tavolo con tutti gli attori per definire gli impegni di ciascuno”. “Il miliardo di euro di investimenti è vincolato ad alcuni fattori – sottolineano – come il costo e la produzione di energia verde per supportare la totale decarbonizzazione degli impianti e su questo il ruolo del Governo è decisivo. Dalle istituzioni locali, invece, ci aspettiamo soluzioni su altri fattori localizzativi a partire dalla congestione del trasporto di merci in entrata e in uscita dalla conca ternana, che aumenterà proporzionalmente all’aumento della produzione”.