Terni, studenti del liceo aspiranti piloti col “Progetto Volo” dell’Aeroclub

TERNI – Presso l’Aero Club di Terni si è conclusa la seconda edizione del “Progetto Volo” che ha visto il coinvolgimento nei due anni di vita di circa 30 ragazzi, tra i 16 e i 19 anni, dell’I.I.S. Classico e Artistico della città.

Il Progetto Volo è un’iniziativa che l’AeC Terni svolge con le scuole superiori. I ragazzi, anche minorenni, hanno avuto la possibilità di seguire presso l’Aviosuperficie di via Gianni Caproni (località Maratta) un corso di 16 ore di teoria dove sono state trattate le materie aeronautiche legate ai programmi scolastici. Questo è stato possibile grazie alla dirigente scolastica, la professoressa Roberta Bambini, che ha creduto nell’iniziativa. Le ore svolte potranno essere riconosciute ai fini di un eventuale conseguimento dell’attestato di volo, sostenendo le finalità dell’Aero club d’Italia che intende investire nella formazione di giovani piloti.

Prima della consegna dei diplomi gli studenti hanno effettuato il primo volo di ambientamento su aerei ed elicotteri del Club, accompagnati da istruttori.

Nonostante la pandemia l’Aero Club di Terni non ha fermato la sua attività. E sempre stamani 6 nuovi piloti hanno sostenuto con successo gli esami per la fonia aeronautica si in lingua italiana che inglese. Dopo apposito corso, potranno così atterrare anche negli aeroporti. Sono stati esaminati per conto di Aero Club d’Italia da Francesco Bernardinetti di Enav e Marco D’Ignazi dell’ Aeronautica Militare.

Con lezioni on line, videoconferenze e, da qualche giorno, con la ripresa dell’attività di volo, l’Aero Club di Terni sta formando negli ultimi mesi 20 nuovi piloti VDS sia di aeroplano che di elicottero.

L’elicottero è proprio la novità di quest’ultimo periodo. Presso l’AeC di Terni si ha ora la possibilità di conseguire anche l’attestato di Volo da Diporto o sportivo su elicottero VDS.

La preparazione e la professionalità è garantita dalla sinergia degli istruttori provenienti sia dal mondo militare che civile.

Quest’anno l’Aero Club compirà 20 anni, una realtà consolidata non solo per la città di Terni ma anche per tutta la Regione Umbria. Una data importante per ripartire con sempre nuove iniziative.