TERNI – Sabato sera 21 ottobre ha aggredito una coetanea in piazza dell’Olmo, nel centro di Terni. Per questo una minorenne è stata ‘colpita’ dal Daspo urbano emesso dalla questura di Terni e notificato dalla Divisione anticrimine. Mercoledì pomeriggio la giovane ha raggiunto gli uffici di via Antiochia accompagnata dai propri genitori: non potrà accedere per due anni nei locali di pubblico intrattenimento.