Terni, Stadium: “Nessun batterio in piscina”. E riparte da inclusione e nuove sfide

TERNI – Poche parole per rispondere alla polemica esplosa nel mese di luglio relativamente alla presunta presenza di un batterio nelle acque, che ha comportato lo spostamento di alcune gare ed il rimodulamento di alcuni progetti: “In seguito alle analisi effettuate dalla stessa Usl Umbria 2 – spiega l’amministratore Cirillo – e da quelle private fatte eseguire dalla società Stadium è emerso che non era presente nessun batterio nella piscina esterna. La tempestiva riapertura della piscina olimpionica conferma la regolarità della struttura”. Poi per Stadium, la struttura delle piscine dello stadio è stato il tempo di presentare le iniziative della nuova stagione.

Inclusione. La parola d’ordine è inclusione. C’è un settore paralimpico molto attivo e che nelle intenzioni della società sarà rafforzato. Nuoto ed atletica le discipline regine. Ma non solo: “L’impianto e il proprio staff qualificato si è reso – spiega Marco Peciarolo, responsabile di Piscine della Salute – disponibile ad ospitare sin dall’estate 2020 i campus integrati del progetto ‘domiciliare minori disabili’, la cui titolarità è del comune di Terni e affidato alla cooperativa sociale Actl per il coordinamento e l’attuazione pratica; dagli 80 minori dello scorso anno, si è passati ai 60 della scorsa primavera che hanno svolto un interessante progetto di attività motoria e sportiva sia in piscina che in palestra, che anche la sola in Umbria qualificata dalla Regione nel progetto Piscine della Salute. Fino al 27 agosto le attività inclusive proseguiranno presso la struttura, dando la possibilità a 110 minori di sperimentare i percorsi inclusivi all’interno delle attività estive previste dalla programmazione aziendale”.Stadium è stata prescelta anche come location per le mattine in piscine dei 270 bambine e bambini partecipanti ai campus gratuiti organizzati nell’ambito del progetto finanziato da Fse (Fondo sociale europeo) la cui titolarità è del Comune di Terni e gestito da coop sociale Actl.

L’attività paralimpica, anche agonistica è possibile per il fatto che Stadium è affiliata alla Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali), a sua volta parte del Cip.

Nuoto e non solo. L’attività agonistica per normodotati avrà il suo fulcro nel nuoto e nella pallanuoto (unica realtà in provincia, in uno sport purtroppo dimenticato a Terni). Ma a Terni arriverà un’altra iniziativa, “‘Viviamo di acqua e in acqua’ che si terrà dal 17 al 19 settembre e che vedrà oltre 500 atleti impegnati nelle discipline di nuoto, nuoto artistico (ex sincronizzato) e pallanuoto, ai quali sarà abbinata una visita alla Cascata. Riconfermata poi la partnership con la Ternana.