Terni, sputa in faccia alla gente che incontra: interviene la polizia locale

TERNI – Dev’essere il caldo che dà alla testa. Sta di fatto che la scena che alcuni ternani si sono trovati davanti agli occhi, in pieno centro cittadino, fra via Mancini e Corso Vecchio ha lasciato basiti. Un giovane infatti, avrebbe sputato in faccia alla gente che incontrava per strada. Non solo. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione, si esibiva in altri gesti, come il celebre dito medio alzato, all’indirizzo dei passanti. Allertata la Polizia Locale si è precipitata sul posto e dopo un breve ma concitato inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane in Piazza Della Repubblica e una volta caricato l’esagitato in macchina lo hanno portato in centrale dove dovrà rendere conto di questi momenti di ordinaria follia.