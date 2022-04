Terni, la spadista Ferracuti convocata al centro di preparazione Olimpica del Coni

TERNI – Ci sarà anche la ternana Elena Ferracuti all’allenamento di Spada Femminile, che si svolgerà presso il centro di preparazione Olimpica del Coni dall’11 al 15 Aprile. La Federazione Italiana Scherma ha infatti inserito nel proprio calendario l’ allenamento di spada femminile in programma a Roma. la giovane spadista effettuerà così il percorso formativo in vista delle competizioni nazionali, come la Coppa Italia e i Campionati Italiani Assoluti Individuali che si terranno a Giugno a Courmayeur. Alessandro Bartoli, maestro della Ferracuti si congratula con la sua allieva, affermando di essere «molto orgoglioso del lavoro fin qui fatto e degli eccellenti risultati ottenuti nelle ultime competizioni». Elena aggiunge un altro traguardo importante alla sua giovanissima carriera.