Terni, spaccio di droga: arrestata una donna, dovrà scontare quattro anni di carcere

TERNI – E’ una ternana di 44 anni, la donna arrestata mercoledì dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica alla Corte di Appello di Roma. La donna è stata trovata nella sua abitazione dagli agenti della Squadra Mobile, che l’hanno portata in carcere, dove aveva già passato un breve periodo di tempo, dopo essere stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio. Aveva fatto ricorso, lo aveva perso e si era di nuovo appellata fino all’ultimo grado di giudizio, perdendo anche questo, ora dovrà pagare anche una multa di 20.000 euro.