Terni, spacciava droga in città: in manette 37enne ricercato da dieci anni

TERNI – È stato fermato in centro a Terni dalla Volante della polizia e arrestato in esecuzione di due provvedimenti cautelari per spaccio di droga, un 37enne tunisino; era latitante da dieci anni. Ora è in carcere a Sabbione. Nella notte di martedì scorso la squadra Volante, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha fermato per un controllo un veicolo con a bordo due uomini. Entrambi di nazionalità tunisina, uno di loro ha esibito documenti di identità rilasciati dal Belgio, dove ha dichiarato di abitare, una circostanza che ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di svolgere ulteriori accertamenti. Dal controllo è emerso che l’uomo, di 37 anni, aveva diverse generalità ed era ricercato da oltre 10 anni dalle Forze dell’Ordine, in quanto destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse una dal Gip del Tribunale di Pisa, e una dal Gip del Tribunale di Firenze, perché ritenuto responsabile di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in concorso con altri negli anni 2009/2010 nel territorio toscano.