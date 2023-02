TERNI – Un 34enne ternano è stato arrestato venerdì dai carabinieri del Nor della Compagnia di Terni per spaccio di droga. Il giovane è stato controllato a Campomicciolo dai militari in borghese che hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare: a casa aveva quattro panetti di hashish (circa 400 grammi) con sopra la foto della coppa del mondo di calcio per indicare la particolare ‘qualità’ del prodotto. Oltre a ciò, i carabinieri hanno trovato il classico materiale, bilancino compreso, per confezionare la droga da spacciare.