TERNI – Uno strano viavai di persone localizzato in un condominio di piazza della Pace, a Terni, non è sfuggito ai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni. Che infatti hanno inteso attenzionare la situazione per alcuni giorni. Fino a quando non sono entrati in azione, portando alla luce lo spaccio di droga che andava avanti da qualche tempo. Il blitz dell’Arma è scattato martedì intorno alle ore 13, durante uno di questi servizi di appostamento e dopo che dallo stabile in questione è uscito un ternano, residente in un’altra zona e noto come consumatore di droga. I carabinieri lo hanno subito fermato e trovato in possesso di un grammo e mezzo di eroina: droga che il soggetto ha consegnato spontaneamente, fornendo anche alcune informazioni utili all’indagine.