Terni, spaccia cocaina in viale dello Stadio: arrestato 30enne

TERNI – Dopo una segnalazione i carabinieri si sono messi sulle tracce del presunto pusher, avviando le indagini che nella tarda mattinata di domenica hanno portato all’arresto di un uomo. I militari hanno sorpreso l’uomo a spacciare una dose di cocaina a un 40enne ternano. Immediato l’alt per entrambi con il cliente che ha confermato di aver comprato, di recente, almeno 50/60 dosi della stessa droga dallo spacciatore. Quest’ultimo, 30enne di nazionalità albanese, è stato sottoposto alle perquisizioni, personale e domiciliare, che hanno consentito ai carabinieri del Nor di Terni di recuperare altri 4,5 grammi di cocaina. Per questo il giovane è stato arrestato in flagrante, con udienza di convalida fissata per la giornata di lunedì.