TERNI – Un sospiro di sollievo per i lavoratori. E’ stata decisa la revoca della procedura di licenziamento collettiva attivata lo scorso 11 maggio e Cigs per cessazione dell’attività. Questo l’esito dell’incontro di lunedì tra le segreterie Fim, Fiom, Fismic, le rsu e la proprietà di Tct, quest’ultima assistita da Confindustria Umbria, sullo stato della società ternana oggetto di una delicata vertenza. Si tratta del terzo confronto sul tema dopo quelli del 18 e del 25 maggio.

Accordo in quattro punti

Accordo maturato su quattro punti: “La revoca della procedura di licenziamento collettivo; l’attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per cessazione dell’attività; richiesta da parte della Tct al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, della convocazione per l’avvio della Cigs per cessazione dell’attività; convocazione alla Regione Umbria per l’attivazione delle politiche attive del lavoro”. Infine su input sindacale tre società del gruppo, Koenig Metall, Kgt e Tecno Multiservice, si sono rese disponibili ad assorbire complessivamente ulteriori lavoratori oltre a quelli già assunti.

Confronto