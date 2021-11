Terni, sospesa la licenza ai cacciatori dopo il video ‘strage’ tordi sul web

Avviata indagine

La cosa non era passata inosservata alle associazioni ambientaliste e agli altri cacciatori, così come ai carabinieri forestali, che avevano subito avviato un’indagine che ha portato all’identificazione dei due cacciatori. Dopo la sanzione amministrativa di 206 euro a testa, è scattata per loro la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, appunto per 30 giorni, provvedimento emesso dalla Divisione amministrativa e sociale della questura di Terni a firma del questore Bruno Failla.