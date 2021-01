Terni, smottamento in via di Vitalone: conclusi i lavori, zona in sicurezza

TERNI – Terminati i lavori in via Giandimartalo di Vitalone dopo lo smottamento del terreno avvenuto il 6 gennaio scorso.

Dopo l’immediata attivazione del cantiere, i lavori sono avanzati secondo le procedure tecniche dovute. È stata rimossa la terra che aveva invaso la carreggiata a seguito dello smottamento ed è stata messa in sicurezza la zona.

I lavori sono stati condotti dai tecnici dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria, in collaborazione con il Comune di Terni, e portati avanti dall’impresa di costruzioni i cui uomini sono stati impegnati in questi giorni nonostante le avverse condizioni climatiche. La carreggiata è stata ridotta a una corsia, in modo da permettere le analisi del terreno, che nei prossimi giorni procederanno per individuare l’intervento migliore.