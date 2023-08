Smantellato supermarket della droga nei boschi: sequestrato un chilo tra hascisc e cocaina

ORVIETO – Smantellato quello che è ritenuto un supermarket di stupefacenti tra i boschi di Villalba, nel Comune di Allerona. I carabinieri della locale stazione, con il supporto della compagnia di Orvieto, hanno eseguito martedì sei misure cautelari, due in carcere e quattro divieti di dimora nelle regioni Umbria e Lazio. L’attività investigativa, iniziata nell’aprile 2022, è stata illustrata a Orvieto nel corso di una conferenza stampa con i vertici dell’Arma e i magistrati. Le indagini, che si sono concentrate in particolare negli ultimi sei-sette mesi, hanno consentito agli investigatori di recuperare circa un chilo tra hascisc e cocaina, per un valore di circa 20 mila euro.

Settecento cessioni

L’inchiesta ha consentito di accertare almeno 700 cessioni di varie sostanze e di identificare una cinquantina di assuntori. I sei uomini indagati hanno un’età compresa tra 30 e 40 anni e sono di origine marocchina. La loro presenza sarebbe stata irregolare sul territorio italiano. L’indagine dei carabinieri di Allerona era scaturita a seguito di alcune segnalazioni giunte dai cittadini del posto, insospettiti di un via vai continuo di persone nei boschi a ridosso del parco. Appostamenti, intercettazioni e altre tecniche investigative hanno permesso ai militari di accertare che tra la vegetazione era stata creata quella che è stata definita una vera e propria centrale dello spaccio. Nella mattinata dell’8 agosto il blitz, con i due arresti eseguiti in provincia di Viterbo, con la successiva traduzione al carcere di Terni.