Terni, si rifiuta di prostituirsi e il marito la picchia selvaggiamente: scattano le manette

TERNI – Un 45enne originario della Nigeria, residente ad Attigliano, è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Giove che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Terni per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti lo scorso novembre la moglie dell’uomo, 41enne nigeriana, ha chiamato il 112, chiedendo aiuto per una violenta lite in famiglia. Sul posto si sono portati i carabinieri di Giove e gli operatori del 118 ma la donna ha inizialmente rifiutato le cure dei sanitari. Poi però, con la situazione più tranquilla, si è confidata con i militari, raccontando la sua triste vicenda.