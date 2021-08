TERNI – Ancora una tragedia sulle strade della nostra regione. Nella notte tra sabato e domenica un giovane di 24 anni è morto lungo il Rato (SS 675, chilometro 8) all’altezza dei distributori di carburante dopo essere finito con la sua Audi A1 contro la cuspide ribaltandosi più volte. Il giovane è stato anche sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo sull’asfalto. E’ stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo nonostante i tentativi dei medici il ragazzo non ce l’ha fatta. A comunicarlo è l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’.