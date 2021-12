Terni, si riaccende dopo 10 anni la fontana di Piazza Tacito

TERNI – Si riaccende, dopo 10 anni, la fontana dello zodiaco in piazza Tacito. Un evento storico, che purtroppo a causa delle restrizioni per il Covid è stato vissuto in forma ridotta. Era previsto un appuntamento pubblico ma tutto si è svolto da remoto, anche se un capannello di persone si è comunque assiepato attorno al simbolo della città per vederne poco dopo le ore 17 l’accensione. Conclusi i lavori di ristrutturazione, partito con i mosaici e frutto di un progetto del quale va dato atto al Comune, al di là delle polemiche e delle contrapposizioni politiche e che adesso ha restituito a Terni uno dei suoi monumenti storici. Un ‘restyling’ che è costato un milione 992 mila euro, la metà dei quali messi a disposizione dalla fondazione Carit nel lungo percorso di partenariato pubblico-privato avviato nel 2013.

La conferenza stampa telematica

Anche la conferenza stampa che nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto precedere l’accensione pubblica si è svolta da remoto. “Un momento importante – ha spiegato il sindaco Latini – e significativo per Terni. Le città si reggono sui simboli e la fontana è forse il principale della città. Un iter lungo, difficile, ambizioso e stimolante: ora ci auspichiamo che torni a svolgere la funziona fondamentale di tenere insieme la nostra comunità. Simboleggia le due Terni che, tante volte, abbiamo accostato in modo sbagliato a livello dialettico, antica e moderna. Ma è sempre la stessa. Un’emozione aver seguito tutte le fasi: innovazione, dinamismo, futurismo, razionalismo, c’è tutto. Sì, avremmo voluto fare un’inaugurazione con i cittadini, ma in questo momento difficile la restituiamo ‘ristrutturata’ a Terni in un contesto dove si spera di rinascere in una fase complicata. Dà un messaggio di fiducia, resistenza, speranza, unità e orgoglio”.

Per quanto concerne la manutenzione, ha spiegato il Rup Federico Nannurelli, è stato già approvato un piano pluriennale che consentirà di stare tranquilli da qui ai prossimi anni. In ogni caso, l’impianto di trattamento acque garantirà il mantenimento del mosaico.