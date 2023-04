Terni si promuove a colpi di post: nel weekend il festival nazionale degli influencers

TERNI– Arriva a Terni il Festival nazionale degli Influencer. L’evento, previsto per il 2022, era stato poi rinviato e si svolgerà in giro per la città da venerdì a domenica. Presenti alcuni dei più celebri influencer italiani che con l’occasione promuoveranno anche sui social la città di Terni.

Il Terni Influencers & Creators Festival è una manifestazione culturale, prima nel suo genere in Italia, organizzata dall’Associazione culturale Umbria for the future è stato presentato in una conferenza stampa alla Fondazione Carit. Presenti il sindaco di Terni Leonardo Latini, Luigi Carlini e Laura Pernazza, presidenti rispettivamente della Fondazione Carit e della Provincia di Terni, Sergio Repetto, direttore dell’ufficio scolastico regionale e Diego Ceccobelli, uno dei diversi organizzatori dell’evento. In sala anche diversi assessori comunali, che però essendo candidati alle elezioni non nominiamo per par condicio.

Le caratteristiche dell’evento

L’evento si fonda sulla presenza di due principali pilastri. La prima è appunto la presenza fisica di Influencer e Creator, intesi come quei soggetti, individuali o collettivi, i quali, grazie ai contenuti prodotti principalmente su una o più piattaforme digitali, acquisiscono un determinato seguito quantificabile appunto in numero di follower, frutto della loro attività creativa su uno o più ambiti artistici, sociali e culturali.

La seconda è la presenza di varie tipologie di attività e spettacoli dal vivo, tra cui interviste, panel, workshop e live show, che vedranno direttamente coinvolti influencer e creator.

Grazie al TIC Festival, Influencer e creator, appassionati, curiosi ed esperti di settore avranno modo di incontrarsi e confrontarsi su tematiche socialmente rilevanti ed innovative. Accanto ad esibizioni musicali ed eventi di puro intrattenimento, si parlerà di inclusività, di benessere psico-fisico, di lotta ai cambiamenti climatici e a ogni forma di odio e discriminazione, di divulgazione in ambito social e molto altro.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rinvigorire il tessuto sociale, economico e culturale del territorio, offrendo alla città di Terni un grande evento di portata e visibilità nazionale, aprendo così una potenziale nuova opportunità̀ di sviluppo con ripercussioni positive sull’intero contesto regionale.

Il Terni Influencer & Creator Festival è da considerarsi come un “seme” dal quale far sbocciare non solo un evento in grado di attrarre turisti sul territorio nei giorni dello stesso, ma anche e soprattutto di garantire alla città di Terni, e a tutta la regione, un nuovo e rilevante motore di sviluppo economico, sociale e culturale.

Comune e Fondazione Carit

“Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal consiglio d’amministrazione e dal

consiglio direttivo della Fondazione Carit- dice il presidente Luigi Carlini- Abbiamo lavorato molto, insieme all’associazione Umbria for the Future, per realizzare un evento unico che connoti Terni e renda la città polo di attrazione. Il festival ha valore nazionale e

internazionale, e caratterizza la città in una forma innovativa e soprattutto rivolta

alle giovani generazioni. E’ con questo obiettivo che la Fondazione ha deciso sin da

subito di partecipare a questa iniziativa, per riuscire ancora una volta a valorizzare

il territorio e la cultura locale anche tramite questo progetto”.

“Il festival – è stato detto dai rappresentanti della Giunta- ha lo scopo di ricolmare il territorio di chi abbandona per esigenze diverse la città di Terni. Un evento che deve essere una scintilla per attivare anche nuove opportunità professionali. I cinquanta appuntamenti sono interamente gratuiti per offrire un servizio alla città, con cento ospiti suddivisi in sette categorie diverse. I creator e gli influencer non sono solo like, ma vere storie da raccontare e ascoltare. Così, nel weekend, Terni sarà al punto di approdo per tante persone che arriveranno da gran parte del territorio nazionale”.

I nomi annunciati

Tra gli ospiti già annunciati chef Max Mariola, Giò Sada, vincitore di un’edizione del talent musicale X Factor e Andrea Moccia di ‘Geopop’, oltre a Serena Codato (in arte Gemma) e Francesco Panella (in arte Cucciolo), protagonisti della serie tv di successo “Mare Fuori”. Saranno in giro per le vie del centro, interagendo coi cittadini e parteciperanno agli eventi in varie locations: PalaSì, teatro Secci, Politeama, Fat, Biblioteca comunale e Bloom spazio condiviso. All’insegna dello slogan “cambiamo il mondo un post alla volta”.