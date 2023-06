Terni si prepara al Pride: con un colpo a sorpresa il Comune concede il patrocinio

TERNI – La città di Terni si prepara al suo Pride previsto per sabato 17 giugno a partire dalle 16.30 in piazza della Repubblica. E con un colpo a sorpresa, l’amministrazione Bandecchi concede il Patrocinio alla rassegna.

I colori del comune sfilerà dunque al fianco delle bandiere arcobaleno: “Sono per le libertà assoluta di ogni scelta e le persone scelgono anche con chi vogliono andare a letto. Non è che abbiamo visto dei mostri. Fra i miei amici ho anche persone con tendenze sessuali diverse dalle mie, non vedo perchè non avrei dovuto concedere questo patrocinio. È giusto che i diritti di queste persone vengano rispettati, senza eccessi, lo dico con estrema sincerità”. Una mossa che sicuramente spiazza e che non ha lasciato indifferenti gli organizzatori. Resta da capire come prenderà questa mossa l’elettorato di centrodestra che lo ha votato.

Diritti per tutti

“Abbiamo gli stessi doveri di chiunque altro nella società: paghiamo le tasse, lavoriamo, collaboriamo. È necessario dunque che ci vengano riconosciuti anche gli stessi diritti”, sottolinea Luca Montali, neo presidente dell’associazione LGBTQIA+ Esedomani Terni.

“Chiamiamo a testimoniare l’impegno per l’inclusione e l’uguaglianza di tutti – spiegano dal gruppo -. Discriminazioni di qualsiasi tipo, odio e violenza non siano più la cifra di un tessuto sociale che per anni è stato abbandonato all’indifferenza e al qualunquismo. Testimonieremo il nostro impegno, la nostra volontà e la nostra passione affinché tutti non solo abbiano gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti”.

Il programma

Dalle 14 l’associazione sarà in piazza con un gazebo per distribuire materiale informativo riguardante il gruppo, poi via alla manifestazione dalle 16.30. Alle 19 invece è in programma l’evento ‘Pride party – orgoglio, musica e drag show’ presso il locale ‘Bla bla bla’ in via Cavour con dj set a cura di Natalia Damiani e la partecipazione di Aura Eternal e Farida Kant