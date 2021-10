TERNI – Martedì mattina i genitori hanno fatto scattare l’allarme segnalando un uomo che si stava masturbando all’esterno di una scuola. I carabinieri di Terni sono subite giunti sul posto e hanno fermato l’uomo, un quarantenne nel frattempo fuggito, in un bar nella zona di San Giovanni. Si tratterebbe di una persona con noti problemi psichiatrici e per questo seguita anche da un tutore legale. Aspetto che verrà valutato in relazione all’eventuale procedibilità della condotta sul piano penale.