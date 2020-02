Terni si illumina per il ‘Love day’: folla per il videomapping e Lorenzo Rinaldi (Fotogallery)

TERNI – La città dell’amore si accende per San Valentino. Alle ore 18 i palazzi attorno a Piazza Europa e la facciata del Comune sono stati illuminati per il “Love day”, sotto gli occhi di una piazza gremita di gente per assistere all’avvio ufficiale degli eventi valentiniani, che pure ieri hanno avuto un suo prologo. Alla cerimonia di accensione presenti il sindaco Leonardo Latini, il vicesindaco ed assessore alla cultura Andrea Giuli, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Flamini, che ha portato i saluti di quello della Fondazione Carit Luigi Carlini, la segetaria generale dello stesso ente camerale Giuliana Piandoro e Andrea Barbarossa, dell’associazione Terni Città da Vivere.

Dopo l’accensione del videomapping sul palco di Piazza Europa è salito Lorenzo Rinaldi, il cantante ternano reduce dalla esperienza ad X Factor, che si è esibito in concerto eseguendo alcune delle cover che ha proposto nello show. Ad accompagnarlo in alcune performance e protagonisti dell’opening act il trio ternano dei Mog4ano.