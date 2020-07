Terni, si getta nel Nera: salvato dai vigili del fuoco

TERNI – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di domenica per salvare un uomo che in zona Ponte Garibaldi si era gettato nel fiume Nera, per motivi ancora da chiarire. L’uomo era aggrappato ad alcuni arbusti ed i vigili del fuoco sono intervenuti utilizzando alcune tecniche del Nucleo Speleo Alpino Fluviale e lo hanno tratto in salvo. Ora è in buone condizioni ed è stato affidato alle cure del 118, che a quanto si apprende già più volte si era interessato nella stessa giornata all’uomo.