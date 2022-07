Terni, si finge maresciallo dei carabinieri per truffare anziana: giovane in manette

TERNI – Si è finto un maresciallo dei carabinieri per truffare un’anziana residente a Borgo Rivo. L’uomo, un 34enne di origine campane, è stato arrestato dai militari. Il truffatore ha chiamato al telefono l’anziana per avvisarla che il figlio aveva causato un gave incidente e, dunque, serviva del denaro per il risarcimento della persona investita in gravi condizioni ed in pericolo di vita. Dopo dieci minuti l’uomo, ben vestito e qualificatosi come avvocato, si è presentato nell’abitazione della donna per farsi consegnare 260 euro.