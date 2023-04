TERNI – Una tragedia nella tragedia. Si è tolto la vita all’interno del carcere di Terni, dove era stato ristretto in stato di fermo, Xhaferr Uruci. Si tratta del 62enne di origini albanesi accusato di aver ucciso la moglie a coltellate, giovedì nell’abitazione familiare di via del Crociere, nel quartiere di borgo Rivo. L’uomo era stato tradotto nella casa circondariale di vocabolo Sabbione nella tarda serata di giovedì, su disposizione dell’autorità giudiziaria e con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Era in stato di fermo di polizia giudiziaria, in attesa della convalida da parte del tribunale. Secondo quanto appreso, l’uomo si sarebbe impiccato con un lenzuolo all’interno della propria cella. La salma è a disposizione degli inquirenti per le determinazioni del caso.