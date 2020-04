Terni, si danno alla fuga di notte per le strade di Borgo Bovio: fermati due pregiudicati

TERNI – Hanno tentato la fuga in auto, di notte, lungo le vie di Borgo Bovio, provando a scappare anche dalla Polizia. Ma i protagonisti di questa scena, due pregiudicati italiani, un ternano di 61 anni ed un italiano di origine domenicana di 31 anni, ben noti alle forze dell’ordine sono stati bloccati immediatamente e controllati. Nel giaccone del più giovane, gli agenti hanno trovato un involucro contenente circa 8 grammi di cocaina. Sono stati entrambi sanzionati per non aver rispettato la normativa vigente sulle misure messe in atto dal Governo per il contenimento del Coronavirus e il 32enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.