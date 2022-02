TERNI – Un decesso improvviso, sembra legato a cause naturali ma sul quale stanno comunque indagando i Carabinieri. Un uomo di 52 anni di origini straniere è morto a Terni nel pomeriggio di mercoledì, in via Vannucci a ridosso della pensilina dell’autobus. Si tratterebbe di un malore, che per l’uomo è stato fatale.

Nonostante la tempestività d’intervento dei soccorsi del 118, che hanno ripetutamente provato a rianimarlo, per lui infatti non c’è stato nulla da fare.