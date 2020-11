Terni, sfregio all’edicola votiva: usata per stendere i panni

TERNI – La foto dell’incredibile gesto ha fatto il giro della rete. L’edicola votiva he contiene l’effige della Beata Vergine Maria all’ingresso di viale Cesare Battisti è stata usata come ‘stendino’ per i panni sporchi. Ad accorgersi del gesto nella mattina di sabato alcuni passanti i quali hanno chiamato la polizia locale. Immediato l’intervento che però non ha consentito di risalire agli autori del gesto. Gli agenti, hanno raccolto gli indumenti e li hanno portati presso il comando. Non è stato trovato alcun segnale che possa in qualche modo indirizzare le ricerche dei colpevoli di questo sfregio, ma il lavoro è ancora in corso.