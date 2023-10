Terni, sfonda la porta di casa e minaccia conoscente con un coltello: arrestato

Giovane immobilizzato

Il personale di due pattuglie della volante, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno immobilizzato il giovane, che ha comunque opposto una “strenua resistenza”, scagliandosi più volte contro di loro. Nella tasca dei pantaloni, è stato trovato un coltello, uso caccia, che è stato sequestrato. Il trentatreenne, risultato già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Terni, con l’obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione, è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata dal danneggiamento del portone e per porto abusivo di armi. Nel rito direttissimo il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.