Terni, sfollati di via degli Arroni in audizione al Comune: “Presto sarà trovata una soluzione”

TERNI – Audizione martedì pomeriggio presso la conferenza dei capigruppo in Comune per i sei sfollati della palazzina di via degli Arroni, distrutta dall’esplosione di una bombola. In questi giorni è scattato il confronto con l’Ater, alla ricerca di una sistemazione nelle case popolari, mentre intanto nonno Giulio, che non ha voluto andare in una casa di riposo, è alloggiato presso una signora che si sta prendendo carico di lui.

Ferranti “L’audizione di questa sera degli sfollati di via degli Arroni in conferenza dei capigruppo si è conclusa – dichiara il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti – con l’impegno dell’assessore al Welfare Ceccotti a seguire in primissima persona la vicenda e già da domani mattina a dare delucidazioni anche in merito alla possibilità di ingresso concordato nell’immobile posto sotto sequestro dagli organi inquirenti per prendere la mobiilia e i beni essenziali. C’è altresi l’impegno a fonire sistemazioni utilizzando il patrimonio abitativo dell’Ater. Da parte dell’ufficio di presidenza ci sarà il monitoraggio della situazione degli sfollati di via degli Arroni affinchè abbiano risposte ancora più funzionali ad affrontare i disagi che stanno vivendo”.

Gentiletti “L’incontro è stato utile per supplire a dei ritardi che effettivamente ci sono stati – dichiara il capogruppo di Senso Civico Alessandro Gentiletti – penso che si tratti più di una difficoltà delle strutture comunali che dei vertici amministrativi, i quali comunque potevano monitorare e indirizzare con più efficacia. Confido che grazie al lavoro di tutti i capigruppo sia stia imboccando la strada giusta. Condivido l’iniziativa di dare una funzione di controllo alla conferenza”.