Terni, serata di botte e coltellate in centro fra via Fratti e via Cavour

TERNI – Tardo pomeriggio di terrore in pieno centro a Terni, con due episodi di sangue in sequenza.

Un ventiquattrenne è stato accoltellato in Piazza San Francesco, precisamente nella zona compresa fra il liceo Classico e la scuola Leonardo Da Vinci. Le cause che hanno portato allo scoppio della rissa sfociata poi nei coltelli sono in fase di accertamento, ma quello che è già chiaro è che il ragazzo è stato colpito al braccio destro e ad una gamba da più coltellate. Soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso: fortunatamente non è grave e viene esclusa la prognosi riservata.

Secondo quanto emerge dalle indiagini della Polizia giunta sul posto, ci sarebbero alcuni testimoni ed alcuni giovani sono stati visti dileguarsi, chi verso piazza dell’Olmo e chi saluto su un autobus urbano. Prosegue comunque la caccia ai responsabili del gesto e per capire le cause scatenanti.

Poco prima, un’altra rissa era scoppiata fra via Cavour e via Sant’Alò tra un gruppo di ragazzini quindicenni, con un fuggi fuggi generale. La rissa è stata postata anche su facebook da molti ternani. Mentre, una ragazza di 16 anni è stata soccorsa da un’ambulanza perché trovata in stato di semi incoscienza a terra dopo aver bevuto numerose bevande alcoliche.