Terni, sequestrate slot machine illegali nel retro di un bar

I controlli

Durante i controlli, i funzionari hanno prima accertato la presenza di tre apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro regolarmente autorizzati poi però hanno ispezionato attentamente i locali individuando il vano in cui si trovavano invece quelli illegali e li hanno immediatamente posti sotto sequestro. Il responsabile della sala da gioco, nel corso delle formalità di rito, ha ammesso di averli acquistati su una piattaforma on line. Dopo l’apposizione dei sigilli, le due slot sono state poi trasferite presso la sede Adm di Terni dove saranno oggetto di ulteriori controlli e analisi soprattutto per quanto attiene le schede elettroniche che ne consentono l’uso.

Provvedimenti

Nelle prossime ore saranno adottati i provvedimenti del caso. Durante la verifica i funzionari hanno inoltre accertato il possesso del green pass da parte di un giocatore che si trovava all’interno dell’esercizio. Anche su questo si concentreranno i controlli d’ora in avanti oltre a quelli atti a garantire la tutela del gioco legale e responsabile, nonché degli interessi erariali. Nel corso dell’anno 2020 i funzionari umbri hanno accertato 74 irregolarità su quasi 200 apparecchi da intrattenimento controllati, con un tasso d’irregolarità superiore al 38%.