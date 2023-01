Terni sempre più isolata: la Usl 2 chiude i punti vaccinali in tutta la provincia

TERNI – Clamorosa decisione della Usl 2 che ha chiuso tutti i punti vaccinali della provincia di Terni. Quello in via Bramante, che era l’unico rimasto in città ma anche quelli di Orvieto, Amelia e Narni. Numerose le proteste dei cittadini, soprattutto i soggetti fragili che avevano in programma la quarta dose e che adesso dovranno sperare di trovare un medico di base che li faccia oppure emigrare nel punto più vicino, che è Spoleto visto che da tempo sono chiusi anche quelli di Foligno. La Regione sottolinea che la questione sarebbe legata al mancato rinnovo dei contratti dei medici vaccinatori: al momento, secondo l’azienda sanitaria, la situazione non rappresenta una criticità. Se la richiesta di quarte dosi dovesse invece diventare pressante.