TERNI – Ci sarebbero questioni legate al pagamento dell’affitto di un’abitazione dietro ad un’aggressione a colpi di coltello avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Terni. I carabinieri del Nor sono intervenuti, hanno ricostruito la vicenda e denunciato a piede libero l’aggressore, un cittadino pakistano. I militari si sono attivati in strada San Martino, all’altezza di un ristorante della zona. È qui che gli operatori sanitari del 118 stavano soccorrendo un cameriere di origini pakitane. L’uomo aveva una ferita da taglio sull’avambraccio sinistro e i carabinieri hanno subito cercato di capire cosa fosse successo. Una volta ascoltata la testimonianza della vittima, è stata individuata l’abitazione dell’aggressore nell’immediata periferia cittadina, dove era avvenuto il violento episodio. Secondo le prime ricostruzione dell’accaduto tra i due uomini vi era stato un litigio per questioni legate al pagamento dell’affitto. L’uomo ferito è stato medicato al pronto soccorso di Terni: dimesso, ne avrà per almeno 13 giorni.